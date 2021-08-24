Тюменка шесть лет мучилась от боли в стопе из-за опухоли между пальцами

Тюменка шесть лет мучилась от боли из-за опухоли между пальцами. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменка шесть лет мучилась от боли в стопе. Помогли ей кистевые хирурги ОКБ № 2, куда она обратилась. Оказалось, что ранее никто не смог установить причину проблемы, и вот, наконец, удалось узнать – все дело в доброкачественной опухоли.

– Во время операции мы удалили небольшую опухоль между костями среднего и безымянного пальцев. Подобное новообразование появляется именно в этом месте. Из-за маленького размера диагностировать его с помощью методов лучевой диагностики очень сложно, поэтому выявить опухоль можно лишь клинически, – отмечают хирурги.

После операции на протяжении двух недель пациентка ходила на перевязки. Сейчас швы сняты, женщина может передвигаться свободно.

Горожанка похвалила специалистов, которые избавили ее от продолжительной боли. «Операция прошла успешно, и я забыла о боли, которая мучала меня долгих 6 лет. Тяжелый труд врачей достоин высокого уважения!» – такое сообщение появилось на официальном сайте медицинского учреждения.