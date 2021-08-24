Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 августа 2021 10:57

Тюменка шесть лет мучилась от боли в стопе из-за опухоли между пальцами

Пока не обратилась к врачам
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменка шесть лет мучилась от боли из-за опухоли между пальцами.

Тюменка шесть лет мучилась от боли из-за опухоли между пальцами.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменка шесть лет мучилась от боли в стопе. Помогли ей кистевые хирурги ОКБ № 2, куда она обратилась. Оказалось, что ранее никто не смог установить причину проблемы, и вот, наконец, удалось узнать – все дело в доброкачественной опухоли.

– Во время операции мы удалили небольшую опухоль между костями среднего и безымянного пальцев. Подобное новообразование появляется именно в этом месте. Из-за маленького размера диагностировать его с помощью методов лучевой диагностики очень сложно, поэтому выявить опухоль можно лишь клинически, – отмечают хирурги.

После операции на протяжении двух недель пациентка ходила на перевязки. Сейчас швы сняты, женщина может передвигаться свободно.

Горожанка похвалила специалистов, которые избавили ее от продолжительной боли. «Операция прошла успешно, и я забыла о боли, которая мучала меня долгих 6 лет. Тяжелый труд врачей достоин высокого уважения!» – такое сообщение появилось на официальном сайте медицинского учреждения.