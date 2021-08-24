В Тюменской области стало на пять тысяч первоклассников больше. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области стало на пять тысяч первоклассников больше. Общее их число составило 26,3 тысячи.

– Общее число школьников выросло на 11,3 тысячи человек, причем не только за счет областной столицы, но и в муниципалитетах региона. Количество воспитанников детских дошкольных учреждений увеличилось на 1,6 тысячи ребят, – сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на очередном онлайн-заседании регионального правительства.

По словам заместителя губернатора региона, наибольший рост количества воспитанников (на 16,8 тысячи человек) показывает сфера дополнительного образования. Процедуру приемки перед новым учебным годом прошли сто процентов образовательных организаций региона.