В Тюмени сняли с должности директора водоканала после жалоб на вонючую воду. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени сняли с должности генерального директора местного водоканала Андрея Максимова после жалоб горожан на вонючую воду. «Комсомолка» не раз писала об этой ситуации, которая продолжается на протяжении всего лета.

– С сегодняшнего дня, 24 августа, пост займет Ольга Сарбаева. Ранее она трудилась на этом предприятии финансовым директором, – сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители города, проживающие на Маяке, в районе Дома Обороны, Мыса и центральной части стали массово жаловаться на запах водопроводной воды. Как сообщали в Росводоканале Тюмени, чтобы избавить воду от запаха, связанного с сезонными изменениями в реке, в фильтры метелевских водоочистных сооружений загрузили 15 тонн активированного угля.

Позже воду проверили в лаборатории. Оказалось, что отклонения от гигиенических нормативов по обобщенному показателю «перманганатная окисляемость» (это величина, показывающая общее содержание в воде органических веществ) сохраняются. По запаху отмечено снижение интенсивности с 4 баллов до 3 баллов при норме 2 балла.