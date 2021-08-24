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Происшествия24 августа 2021 9:28

Тюменцы помогли задержать пьяного водителя, сбившего ребенка на самокате

Мужчину могут лишить прав на два года
Сергей Швецов
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Тюменцы помогли задержать пьяного водителя, сбившего ребенка на самокате.

Тюменцы помогли задержать пьяного водителя, сбившего ребенка на самокате.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменцы помогли задержать пьяного водителя, сбившего на «Инфинити» восьмилетнего ребенка на самокате. Дорожный инцидент произошел yf дворовой территории в поселке Новотарманский Тюменского района.

– Мальчик с 9-летним братом и друзьями гуляли вблизи дома. Бабушка, которая присматривала за внучатами, ненадолго отошла в магазин. Ребенок получил ушибы, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Водитель сразу после ДТП скрылся с места происшествия, однако благодаря внимательности соседей с помощью группы в социальной сети инспекторы ДПС задержали его на автомойке, где он распивал алкоголь.

Мужчина заявил, что в момент аварии был трезв. Однако это не спасет его от штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также его могут лишить водительских прав сроком до двух лет.