АО «Транснефть – Сибирь» провело учение на подводном переходе нефтепровода Заполярье – Пурпе через озеро в ЯНАО. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе через озеро в Ямало-Ненецком автономном округе.

В мероприятии приняли участие представители линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС), бригада центральной ремонтной службы (ЦРС) Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Отрабатывались действия персонала при устранении отказа с выходом нефти на водной поверхности в период межени.

По сценарию тренировочного мероприятия в районе подводного перехода на магистральном нефтепроводе было обнаружено «аварийное снижение давления» ниже допустимого. Управляющий диспетчер районного диспетчерского пункта Уренгойского УМН условно остановил транспортировку нефти и оповестил диспетчера территориального диспетчерского пункта в г. Тюмени, руководителей подразделений и службу безопасности Уренгойского УМН, а также контрольные и надзорные организации.

К месту прибыла патрульная группа, определившая точку условного выхода нефти. Для локализации «разлива» в расчетное время прибыла бригада, сформированная из персонала центральной ремонтной службы УМН и специалистов нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия.

Переход нефтепровода через озеро выполнен в однониточном исполнении. Максимальная ширина водоема в месте проведения работ – 44 м, глубина – до 1,1 м. Всего было установлено свыше 200 м русловых боновых заграждений, использованы нефтесборщики, емкости для собранной жидкости и сорбенты.

Условный разлив нефти был локализован в установленные регламентом сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила эколого-аналитическая лаборатория Уренгойского УМН.

В ходе учебно-тренировочного занятия персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при локализации и ликвидации условной аварийной ситуации.

Проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом подразделений и служб АО «Транснефть – Сибирь» позволяет предприятию обеспечивать надежную эксплуатацию системы МН в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.