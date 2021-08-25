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Общество25 августа 2021 5:59

Погода на 25 августа в Тюмени: днем – плюс 34, вечером – 28

Ясный день
Сергей Швецов
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В Тюмени днем – плюс 34, вечером – 28.

В Тюмени днем – плюс 34, вечером – 28.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 августа, утро в Тюмени будет безоблачным и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 22 – 20 градусов, днем – плюс 34 – 33. Вечером столбики термометров покажут плюс 28 – 25 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо – бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная – следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.