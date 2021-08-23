Тюменцы первыми разгадают «Легенду о зеленом рыцаре»

Фото: Киномакс

Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», 2 этаж, ул. Дмитрия Менделеева, 1) представляет специальный показ приключенческого фэнтези «Легенда о зеленом рыцаре» с Девом Пателем («Миллионер из трущоб» в главной роли. Премьера фильма в Тюмени состоится 24 августа 2021, за два дня до официальной премьеры в России.

По сюжету картины, во время празднования Рождества в замок к королю врывается загадочный Зеленый Рыцарь и предлагает принять его вызов. Любой из придворных и верных рыцарей Короля может нанести ему удар, но через год ему предстоит встретиться с Зеленым рыцарем лицом к лицу и принять удар в ответ. В поединке готов участвовать сэр Гавейн, который отрубает голову странному гостю, но тот «ставит» голову на место и напоминает сопернику об уговоре…

Чтобы первым увидеть картину на большом экране, участвуйте в розыгрыше группы кинотеатра «Киномакс» во «ВКонтакте» и смотрите фильм!