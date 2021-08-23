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Звезды23 августа 2021 16:52

Тюменцы первыми разгадают «Легенду о зеленом рыцаре»

Предпремьерный показ приключенческого фэнтези состоится на два дня раньше официальной премьеры в России
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Киномакс

Фото: Киномакс

Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», 2 этаж, ул. Дмитрия Менделеева, 1) представляет специальный показ приключенческого фэнтези «Легенда о зеленом рыцаре» с Девом Пателем («Миллионер из трущоб» в главной роли. Премьера фильма в Тюмени состоится 24 августа 2021, за два дня до официальной премьеры в России.

По сюжету картины, во время празднования Рождества в замок к королю врывается загадочный Зеленый Рыцарь и предлагает принять его вызов. Любой из придворных и верных рыцарей Короля может нанести ему удар, но через год ему предстоит встретиться с Зеленым рыцарем лицом к лицу и принять удар в ответ. В поединке готов участвовать сэр Гавейн, который отрубает голову странному гостю, но тот «ставит» голову на место и напоминает сопернику об уговоре…

Чтобы первым увидеть картину на большом экране, участвуйте в розыгрыше группы кинотеатра «Киномакс» во «ВКонтакте» и смотрите фильм!

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Легенда о Зелёном рыцаре Русский трейлер #2 (2021)
Легенда о Зелёном рыцаре Русский трейлер #2 (2021)
Второй русский трейлер фильма «Легенда о Зелёном рыцаре» 2021 года Русские трейлеры к фильмам, сериалам и играм! Интересные ролики о фильмах и их съёмках! Подпишись на канал http://bit.ly/Subscribe_ivideos Новости,промо,трейлеры,даты выходов фильмов и сериалов только у нас: http://vk.com/iVideos Telegram: https://tg.me/ivideosnews Facebook: http://fb.com/ivideosnews Дата выхода в РФ - 26 августа 2021 Оригинальное название: The Green Knight Страна: США, Ирландия Дистрибьютор: Вольга Режиссер: Дэвид Лоури Жанр: фэнтези, приключения, история В главных ролях: Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри, Шон Харрис Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли. Трейлеры к фильмам: https://goo.gl/EXV9vM Трейлеры к мультфильмам: https://goo.gl/Xn4Q13 Игровые трейлеры: https://goo.gl/HPACDp Видео о съёмках фильмов: https://goo.gl/wc5MTh #iVideosTrailers #Трейлеры2021 #Фильмы2021 #Фильмы #iVideos #Movie #Trailer #Трейлер #Онлайн #Смотреть