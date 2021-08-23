В Тюмени девочка, пытаясь сделать селфи, упала с поезда от удара током. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени девочка, пытаясь сделать селфи, упала с поезда от удара током. Инцидент, который чудом не обернулся трагедией, произошел 21 августа на железнодорожных путях у дома № 46 на улице 50 лет ВЛКСМ.

Вечером две ученицы 10-го класса поднялись на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать эффектные фото. Одну из несовершеннолетних ударило током, она получила травмы при падении с высоты. С телесными повреждениями девочку доставили в больницу.

– Взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.