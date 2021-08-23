Источник: девочки из Ялуторовска, которых уже нашли, оставляли дома записку. Фото: Вадим Бегун

Пропавших накануне, 22 августа, в Ялуторовске несовершеннолетних девочек, 14 и 15 лет, нашли в Тюмени. «Комсомолка» узнала, для чего подростки отправились в областную столицу.

По словам источника, девушки оставили дома записку, в которой говорится, что они поехали в Тюмень к старому знакомому. В пресс-службе Управления МВД по Тюменской области, в свою очередь, сообщили, что горожанок, помимо стражей порядка, искали волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень».

– Их нашли в Тюмени, – подтвердил пресс-секретарь ведомства Антон Каморников. – Передали сотрудникам по делам несовершеннолетних. Противоправных деяний в отношении них совершено не было. Обстоятельства пропажи устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказала последние новости и подробности трагической истории восьмилетней девочки, пропавшей и найденной в Тюмени. Следственный комитет Российской Федерации пока молчит: на настоящий момент официального пресс-релиза от ведомства о ходе расследования преступления не поступало.