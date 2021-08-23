В Тюмени приезжий студент обворовал уснувшего в машине таксиста. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от местного жителя, что у него похитили рюкзак с ноутбуком, беспроводными наушниками и зарядкой на 67 тысяч рублей. Пьяный мужчина уснул в одном из дворов на лавочке, а проснувшись, не обнаружил личные вещи. Сотрудники уголовного розыска задержали учащегося тугулымского колледжа, который приехал отдохнуть в Тюмень на лето.

– Сутками позже, перед его задержанием, злоумышленник совершил еще одну кражу. На этот раз его привлекла машина, водитель которой уснул за рулем на парковке. Мужчина работает водителем такси, ночью он решил отдохнуть в транспортном средстве, не заперев двери. Этим воспользовался молодой человек, случайно проходивший мимо. Он без труда проник в машину и похитил оттуда два смартфона, – сообщила пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина.

В настоящее время студента задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.