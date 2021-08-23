Операция – модернизация: тюменцам добавили интернет скоростей. Фото - МегаФон.

Жителям и гостям города добавили интернет скоростей. Гаджеты горожан, поддерживающие связь четвертого поколения (4G) смогут еще быстрее загружать видео и интернет-страницы, вести прямые эфиры без перебоев и скачивать любимые сериалы в HD-качестве. Инженеры МегаФона провели модернизацию телеком-оборудования на 86 объектах связи. С начала года объем потребляемого трафика у тюменцев вырос на 13%.

Возможности апгрейда сети могут оценить жители ул. Челюскинцев, Монтажников, Губернской, Протозанова, Федюнинского, Широтной, Пермякова, Чаплина и Депутатской. Новые базовые станции уже появились в районе Мыса (база отдыха «Волна») и в коттеджном поселке Комарово. В ближайшее время уверенный прием сигнала почувствуют абоненты в микрорайоне Ямальский-3 и в новом ЖК «Три богатыря». Теперь те, у кого есть sim-карта МегаФона смогут скачивать еще больше данных в интернете при увеличенной нагрузке с сохранением высокой скорости. Средний показатель на одного абонента в этих локациях – от 25 до 40 Мбит/с.

«Ежемесячно мы видим, как растет интерес тюменцев к онлайн-серфингу. Пользователями быстрого интернета становятся и те, кто совсем недавно консервативно относился к технологическим новинкам. Мы уверены, что причина тому – удаленная работа, учеба, и рост доступности услуг, а также наши технические мероприятия по модернизации сети. Уже сейчас совершать звонки и пользоваться высокоскоростным 4G-интернетом могут 98% населения нашего региона», – отметил Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области.