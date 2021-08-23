Три тысячи семей в Тюменской области приобрели новое жилье с помощью Сбербанка и Этажей. Фото - Сбер.

С начала года Сбербанк и Этажи помогли 3000 семей в Тюменской области приобрести новое жилье. Сделки с недвижимостью проводились как в центрах ипотечного кредитования банка, так и в офисе риэлтерской компании.

На проведенной встрече результаты совместной работы за 7 месяцев подвели руководители двух компаний – управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов и директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Они отметили важность и полезность отрытого диалога на подобных мероприятиях для дальнейшего эффективного взаимодействия на рынке недвижимости в регионе. На мероприятии также присутствовали специалисты ипотечного бизнеса банка и команда риелторов.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Такое живое общение и конструктивная обратная связь выгодна обеим сторонам. Только вместе мы можем находить эффективные решения, позволяющие обеспечить наших общих клиентов качественным и быстрым сервисом при покупке недвижимости. Нам очень приятно, что руководство и сотрудники компании «Этажи» позитивно воспринимают и внедряют в работу все инновации Сбера, разработанные для рынка недвижимости. Надеемся, что наше сотрудничество будет лишь укрепляться и станет еще более длительным и плодотворным».

Фото - Сбер.

Ильдар Хусаинов, директор федеральной компании «Этажи»:

«Сбер - наш давний и надёжный партнёр, динамично и эффективно развивающийся. Мы фиксируем рекордные сроки проведения сделок и быстроту обратной связи. В Сбере выгодные условия ипотечного кредитования – процентные ставки сдерживаются на прежнем уровне хотя ключевая ставка уже повысилась на полтора процента. Это все позволяет рынку недвижимости в регионе эффективно развиваться. Хочу поблагодарить всю команду Сбера за высокотехнологичную работу на радость клиентам. Приятно, что установились такие теплые отношения, это на пользу всем».

За 7 месяцев Западно-Сибирским отделением Сбербанка было выдано порядка 11 тысяч ипотечных кредитов на сумму 27,6 млрд рублей. Более чем в 2 раза сумма выданных кредитов выросла к аналогичному периоду прошлого года. Рекордная выдача зафиксирована в июне – 5,24 млрд рублей.

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