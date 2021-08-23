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Происшествия23 августа 2021 13:45

Тюменец побил и задушил веревкой подругу

В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения
Сергей Швецов
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Тюменец побил и задушил веревкой подругу.

Тюменец побил и задушил веревкой подругу.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области предъявлено обвинение 36-летнему мужчине, который убил подругу. Преступление произошло вблизи села Каменка.

– Местный житель поссорился со своей 38-летней знакомой и ударил ее кулаком по голове. После этого он накинул ей веревку на шею и начал затягивать свободные концы петли. Он сдавил органы шеи и перекрыл ей доступ воздуха, в результате чего наступила смерть, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В ведомстве добавили, что личность потерпевшей установлена, как и обстоятельства ее пропажи и гибели. Подозреваемый задержан. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения.