В Тюмени в глаз годовалой малышки попала опасная жидкость. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени в глаз годовалой малышки попала опасная жидкость. ЧП произошло во время готовки обеда: в какой-то момент из шкафчика выпала и вдребезги разбилась бутылка с яркой этикеткой, капельки попали в глаз ребенку. Мама девочки оказала первую помощь и вызвала скорую.

– Дочка сразу перестала плакать, когда я промыла ей глаза и рот прохладной водой, однако меня беспокоит покраснение и отек правого глаза, – сообщила родительница диспетчеру.

Прибывшая на место бригада медиков выяснила, что глаз не пострадал: ребенка уже не беспокоила резь, слезотечение, светобоязнь, не было на склере и белесоватых помутневших пятен. В стационар ее не повезли.

– Категорически запрещено при попадании на слизистые кислоты использовать в качестве первой помощи раствор пищевой соды: при реакции выделяется тепло, что может вызвать еще и термический ожог. Достаточно просто промыть водой, – отмечают врачи скорой помощи.