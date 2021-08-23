Тюменцам расскажут подробнее о системе ПФДО. Фото: Ольга Крыльцова

С 2017 года был запущен проект «Равные возможности – детям». Одним из направлений проекта стало внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (система ПФДО).

Это организационно-финансовая модель, по которой ряд программ дополнительного образования получают финансирование только после того, как ее выберет ребенок. Причем не имеет значения, программа бюджетной или частной организации выбирается ребенком.

Важно отметить, что система ПФДО реализуется наравне с традиционными моделями финансирования. Цель системы – поддержать востребованные программы, развить конкуренцию и, соответственно, повысить качество и актуальность предложений сферы дополнительного образования.

– Через неделю начнется новый учебный год, и перед родителями уже стоит выбор, на какие дополнительные занятия записывать детей. Как многодетная мама, я знаю, насколько сложно в сентябре сформировать всем расписание занятий, чтобы учесть все пожелания детей, чтобы не возникло накладок по времени и было финансово подъемно для бюджета семьи. В Тюмени несколько лет реализуется программа персонифицированного финансирования дополнительных занятий детей. В этом году она расширена и возможностей использовать ее стало больше, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья».

27 августа состоится онлайн-конференция «Персонифицированное финансирование дополнительного образования для детей».

На Ваши вопросы о получении и назначении сертификата, способах его использования ответят специалисты регионального модельного центра дополнительного образования, который размещается на площадке ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».

Задать свои вопросы Вы можете с 23 по 25 августа (включительно) в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 27 августа 2021 года.