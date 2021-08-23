Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 августа 2021 года увеличилось на 260 человек, 20 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 260 и составило 52 899 человек, 20 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 177 человек выздоровели (за весь период – 47235), 28 детей заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 75045 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 548 357 человека, полный курс прошли 477 974.

За последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 776 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 401 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 766 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 человек.