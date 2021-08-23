Многодетный тюменец не успел заготовить древесину для постройки дома из-за коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение от одинокого отца троих детей. Мужчина просил помочь получить лесной участок, чтобы он мог заготовить древесину для постройки жилого дома.

– Дело в том, что исполнить ранее заключенный договор купли-продажи лесных насаждений он не имел возможности из-за введенных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Срок договора истек, а продлевать его отказались, – сообщили в ведомстве.

Однако, согласно региональному законодательству, многодетные граждане, как льготники, имеют право на заключение договора вне общей очереди. После прохождения всех необходимых административных процедур с отцом заключили новый договор купли-продажи лесных насаждений.