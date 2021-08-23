Тюменцу, из ревности сообщившему о бомбе в жилом доме, ограничили свободу. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В прокуратуре напомнили, что 24 марта пьяный горожанин позвонил в службу «112» и заявил, что в одном из жилых домов в проезде Геологоразведчиков заложено взрывное устройство. Правоохранительные органы и экстренные службы обследовали здание, но бомбу не нашли.

– Житель областного центра объяснил свои действия чувством ревности к одной из жительниц дома, – отметили в ведомстве.

Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Ему нельзя выезжать за пределы городского округа, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания, и прочее. Приговор в законную силу не вступил.