В Тюмени собирают предложения о включении дворов в программу благоустройства на 2023 год. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени начали собирать предложения о включении дворов в программу благоустройства на 2023 год. Сделать это можно до 21 сентября, обратившись лично в управу соответствующего округа.

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные, наименование, реквизиты муниципального правового акта о регистрации устава, способ уведомления о результатах рассмотрения предложения и другое.

Также с собой надо принести оригинал или нотариально заверенную копию протокола общего собрания собственников помещений в МКД о проведении работ по благоустройству двора, решение об обращении с предложением о включении дворовой территории в муниципальную программу, решение об освобождении дворовой территории от металлических гаражей, контейнеров и погребов и пр., передает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.