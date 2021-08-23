В водоеме под Тюменью достали тело 35-летнего мужчины. Фото - "ЧП Тюмень" в ВК.

В водоеме под Тюменью достали тело 35-летнего мужчины. Это уже вторая трагедия на воде за выходные.

На этот раз ЧП произошло на базе отдыха в районе 11-го километра Муллашинского тракта. Здесь под воду ушел мужчина. Его тело вытащили из воды и передали следователям специалисты Тюменской областной службы экстренного реагирования.

– Проводится проверка. Выясняются обстоятельства его смерти, – кратко прокомментировали инцидент в местном СКР.

Ранее "Комсомольская правда- Тюмень" писала, что на Верхнем Бору утонул 18-летний парень. Трагедия произошла в субботу, 21 августа, однако водолазы достали тело мужчины только на следующий день. Родственники горожанина хватились его, когда парень не вышел из воды на берег.