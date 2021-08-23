На трассе под Тюменью в ДТП пострадали мама с дочкой

На трассе под Тюменью в ДТП пострадала мама с дочкой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 13-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский накануне, 22 августа, около восьми часов вечера произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь водитель Mitsubishi не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Kia Rio.

– Пострадали два человека, пассажиры Kia: 37-летняя женщина и ее девятилетняя дочка. Они получили различные травмы, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время обстоятельства аварии выясняются, передает «МегаТюмень».