«В воде есть пропасть». На Верхнем Бору в Тюмени утонул 18-летний парень

На Верхнем Бору в Тюмени утонул 18-летний парень. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На Верхнем Бору в Тюмени утонул 18-летний парень. Трагедия произошла в субботу, 21 августа, однако водолазы достали тело мужчины только на следующий день. Родственники горожанина хватились его, когда парень не вышел из воды на берег.

– По факту случившегося проводится проверка. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Одна из очевидцев происшествия рассказала в социальных сетях, что слева от надувной горки, есть пропасть и яма метров пять глубиной. По ее словам, оттуда и достали труп. «Этой яме больше 15 лет, там не один человек утонул – она рядом с берегом», – также отметил другой человек.