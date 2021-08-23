Жителям Тюмени объяснили, откуда взялся запах гари. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Жителям Тюмени объяснили, откуда взялся запах гари. Местные жители в аномальную жару не могут открыть форточки в квартирах из-за едкой вони.

Оказывается, в поселке Боровский, который находится недалеко от областной столицы, горят торфяники и лес. Запах дыма принес ветер, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

На сегодняшний день высокая степень пожарной опасности установлена в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах. По погодным условиям она сохранится здесь завтра и послезавтра.

В регионе действуют пять лесных пожаров, в том числе локализованных. Площадь возгорания составляет чуть менее десяти гектаров. За минувшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 3,6 га.

Напомним, что в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому в случае нахождения в лесу категорически запрещается пользоваться открытым огнем.