Погода на 24 августа в Тюмени: все еще адская жара

В Тюмени все еще адская жара. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 августа, в Тюмени облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 22 – 21 градус, днем – плюс 34 – 33. Вечером столбики термометров покажут плюс 28 – 24 градуса. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Евпла. В народе этот день имеет разные названия: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти необычные названия связаны с народным поверьем, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет. Относительно погоды с прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождичек – днем будет хорошая погода.