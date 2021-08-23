Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 23 августа 2021 года: 23 человека скончались за сутки

В Тюменской области 23 человека с коронавирусом скончались за сутки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 августа. Количество заболевших увеличилось на 262 и составило 52 639 человек, 23 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 160 человек выздоровели (за весь период – 47058), 20 детей заболели (из общего числа заболевших), 23 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 75361 человек остается под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 547 684 человека, полный курс прошли 476 411.

За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 414 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 747 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 044 летальных исхода, выздоровели 6 019 466 человек.