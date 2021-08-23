В тюменском дворе прохожий сломал нос местному жителю. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что к ним за помощью обратился местный житель с переломом носа.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 25-летний тюменец. Задержанный пояснил, что, находясь около жилого дома, у него произошел конфликт с мужчиной из-за личной неприязни.

– Во время словесной перепалки, злоумышленник ударил по лицу потерпевшего, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.