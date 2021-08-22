Школьников Ялуторовска ждет «Парад бабочек» и таинственная «Greenландия»

Работники музея организовали для ребят интересные программы Фото: Мария Толстихина

Последние дни перед новым учебным годом школьники Ялуторовска могут провести весело и с пользой в Ялуторовском музейном комплексе. Работники музея организовали для ребят интересные программы, выставки и экскурсии.

В краеведческом музее в рамках выставочного проекта «Мифы Севера» юные исследователи узнают об обычаях и обрядах народов Севера. И, несомненно, научатся плести красивый аксессуар – текстильный браслет с узором.

Музей «Дом природы приглашаем ребят на квест в поисках страны игр под названием «Игрополис», где представлены игры всех стран и народов мира. На пути их ждут испытания: хитрые головоломки, логические задачки, веселые состязания и многое другое. В экспозиции под открытым небом «Экологический двор» дети примут участие в игровой программе «По тропам Greenландии», с играми и интеллектуальными заданиями на тему «Флора и фауна». На мастер-классах «Парад бабочек» и «Песочные фантазии» можно изготовить декоративное панно из цветной соли, а с помощью бумаги – украшение для блокнота в виде бабочки.

Историко-мемориальный музей предлагает посетить мастер-классы HandmadeClub и «Бумажный Lollipop», где ребят научат мастерить впечатляющие объёмные поделки и аппликации, которые поднимут настроение. Во время игровой программы «Раз ромашка, два ромашка…» гости музея отправятся в цветочное путешествие и соберут букет не только красивых, но и полезных цветов, а также изучат их свойства.