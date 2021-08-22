Тюменцев научили выбирать вкусные помидоры

Нужно обращать внимание на форму, цвет и запах Фото: Архив "КП"

Как выбрать помидоры без нитратов? Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда наступило время сбора урожая. Ответ у экспертов Роскачества узнали журналисты «Мегатюмени».

Лучше всего выбирать умеренно мягкие помидоры, яркие и ароматные. В недозревших томатах может быть высокое содержание пестицидов и нитратов, используемых в качестве удобрений и препаратов для борьбы с вредителями и болезнями растений.

Лучше подождать, когда плоды доспеют – для этого недозревшие помидоры можно поместить на день-два в бумажный пакет с бананом или поместить их на солнечный подоконник. А вот хранить овощи следует при комнатной температуре. Для сохранения свежести томатов можно положить их на пару дней в холодильник.

Зачастую томаты неровной формы вкуснее. Хорошо, если помидор упругий, на нем не должно быть никаких повреждений, зеленых пятен, солнечных ожогов. Лучше выбирать плоды с насыщенным ароматом, а не кислым. Также следует избегать помидоров с поврежденными «хвостиками».