Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+34°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2021 16:00

Пьяный тюменец без прав врезался в столб

Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сработала подушка безопасности

Сработала подушка безопасности

Фото: соцсети

Минувшей ночью на улице Трактовой водитель Kia Rio въехал в опору электропередачи. Помимо того что мужчина повредил имущество, он еще пострадал и сам. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

За рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения. В момент совершения ДТП тюменец был пьян и не имел водительских прав. Алкотестер показал 0,81 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

На мужчину составили административный протокол за управление в пьяном состоянии без прав. Согласно законодательству нарушителю грозит административный арест до 15 суток либо денежный штраф.