Пьяный тюменец без прав врезался в столб

Сработала подушка безопасности Фото: соцсети

Минувшей ночью на улице Трактовой водитель Kia Rio въехал в опору электропередачи. Помимо того что мужчина повредил имущество, он еще пострадал и сам. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

За рулем иномарки находился мужчина 1989 года рождения. В момент совершения ДТП тюменец был пьян и не имел водительских прав. Алкотестер показал 0,81 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

На мужчину составили административный протокол за управление в пьяном состоянии без прав. Согласно законодательству нарушителю грозит административный арест до 15 суток либо денежный штраф.