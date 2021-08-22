Тюменские ветераны не только принимают заботу, но и делятся ею

Тюменские ветераны полны любви и заботы Фото: Архив "КП"

В рамках реализации областной программы «Забота о ветеранах. Связь поколений» члены ветеранской организации Тюменского района заботятся о 219 земляках пожилого возраста. За каждым нуждающимся во внимании закреплен отдельный помощник из совета ветеранов.

Что делает такой помощник? Он приобретает продуктовые наборы, лекарства, при необходимости измеряет давление, готовит пищу, наносит мази, делает повязки и сопровождает в поликлинику.

В качестве своеобразных наставников ветераны помогают и молодым семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. При активном участии членов совета к новому учебному году приобретены и собраны наборы со школьно-письменными принадлежностями для ребят из неполных, малообеспеченных и многодетных семей.

Также тюменцы продолжают благотворительную акцию добрых дел «От щедрого сердца – горячий пирог». Свежей выпечкой они угощают своих одиноких земляков, людей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из многодетных семей.