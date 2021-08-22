Как заинтересовать ребенка учебой, рассказали тюменцам

Совсем скоро дети вернутся в школу Фото: Архив "КП"

Советник директора по воспитанию в школе № 41 Артем Долгов и региональное отделение Российского движения школьников рассказали «Вслух.ру», как привить ребенку любовь к занятиям.

Ребенку нужно помочь осознать, что именно в школе он получит ответы на интересующие его вопросы. Кроме того, школа – это место художественного развития. Ребенок может не только посещать уроки, но и записаться в кружки – играть в КВН, стать артистом школьного театра или принять участие в оформлении здания.

Детский спорт тоже интересен, ребенок может стать частью школьной команды и даже побить рекорды города. Достаточно стать активистом, и тогда школьная жизнь обретет новые краски.