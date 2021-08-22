В Тюмени прошел спортивный фестиваль для ребят с ограниченными возможностями

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В Тюмени провели инклюзивный межрегиональный фестиваль «Футбол – школа жизни». Его участниками стали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Всего в нем приняли участие 600 футболистов и волонтеров, в том числе с особенностями развития.

– Данный фестиваль предоставил детям прекрасную возможность получить навыки спортивной игры. Кроме того, это способ социализировать ребят, а это очень важно, – рассказала директор школы-интерната «Горизонт» Наталья Зорина.

За активное участие в мероприятиях фестиваля дети получили сертификаты, медали и кубки от организаторов фонда «Под флагом добра» и департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.