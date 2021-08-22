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Здоровье22 августа 2021 14:04

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 22 августа 2021 года

Мария Толстихина
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Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 августа. Количество заболевших увеличилось на 262 и составило 52 639 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 160 человек выздоровели (за весь период – 47058), 20 детей заболели (из общего числа заболевших), 23 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 75361 человек остается под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 547 684 человека, полный курс прошли 476 411.