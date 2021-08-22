В Тюменской области появится туристическая экотропа

Завершить обустройство экотропы планируется к 27 сентября Фото: Мария Толстихина

Трек в окрестностях оз. Полушинское проходит по живописным местам равнин с хвойным лесом, широкой пойме реки Туры, долине малой реки Канырки. По ходу прогулки можно встретить птиц, животных и редких насекомых.

На новом туристическом маршруте будут установлены информационные знаки и указатели. Сведения об экоторопе разместят на самых популярных порталах о туризме и путешествиях по Тюменской области.

Над маршрутом работали тюменские географы-профессионалы: специалисты по туризму, ландшафтоведы, геоинформатики, а также волонтеры. Первую очередь обустройства экотропы планируется завершить ко Всемирному дню туризма 27 сентября.