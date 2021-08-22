Тюменцы охлаждаются в воде с химикатами

Фото: Типичная Тюмень Фото: Соцсети

В новом жилом комплексе «Айвазовский» тюменцы купаются в водном канале, проведенном во дворе. В управляющей компании напомнили горожанам, что это не только негигиенично, но и опасно для здоровья из-за химикатов.

Помимо этого жители топчут газоны, рвут цветы и ломают конструкции в новом парке. В управляющей компании ЖК рассказали, что сейчас этот вопрос прорабатывается с охранным агентством, чтобы сотрудники не позволяли людям топтать газон и следили за порядком. Особое внимание будет направлено и на водные объекты.

- Мы не рекомендуем купаться в водном канале, потому что мы используем химикаты, чтобы вода в нем всегда была чистой и прозрачной. Соответственно, купание в нем может привести к нежелательном последствиям со здоровьем. Он не предназначен для купания! – рассказали в УК.