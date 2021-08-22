Куда сообщать о бездомных животных – рассказали тюменцам

Фото: тюменский приют для животных Фото: Соцсети

Один из пунктов приема бездомных животных расположен на улице Кедровая, 133. Там друзьям меньшим проводят вакцинацию, стерилизацию и чипирование. После этого животное готово, чтобы его забрали в добрые руки. Прийти за новым другом можно прямо туда - это бесплатно, потребуется лишь ошейник, поводок, намордник и паспорт.

Оставить сообщение об агрессивной собаке можно по телефону диспетчерской службы: 44-54-02 (с 08:00 до 17:00 по будням); по телефону Центра информирования населения – 45-15-20 (в будни с 17:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни); по адресу электронной почты 479292@mail.ru.

Также в Тюмени есть приют для бездомных животных "Лучший друг". К ним регулярно привозят животных, оставшихся без хозяев. Есть и специальный приют для кошек "Мурка и Васька". Это котокафе, в котором сейчас живет сорок кошек и котов. Поговорим с хозяевами, вы можете забрать любого четвероногого к себе домой.