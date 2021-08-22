В 2022 году тюменцы смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Получить вычет можно будет на услуги, оказанные с 1 января следующего года
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С 1 августа в России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом. Как получить налоговый вычет, рассказала пресс-секретарь УФНС России по Тюменской области Мария Налобина журналистам «Вслух.ру».
Получить вычет можно будет на услуги, оказанные с 1 января следующего года. Максимальный размер – 120 тысяч рублей, но в совокупности с другими социальными вычетами, например, за приобретение лекарств или обучение детей.
Нужны договор на оказание услуг и платежный документ, который подтвердит факт оплаты. Например, кассовый чек. Спортзал или фитнес-центр должны входить в перечень министерства спорта, его опубликуют до 1 декабря этого года на официальном сайте ведомства.
Оформлять вычет рекомендуют в электронном формате в личном кабинете налогоплательщика – это ускорит процесс. Данные по заявке проверят в течение трех месяцев, в течение одного – вернут деньги.