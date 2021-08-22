В Тюмень заглянет «Поезд дружбы»

«Поезд дружбы» – это особый рейс Фото: Архив "КП"

Тюменский вокзал посетит «Поезд дружбы», который стартовал 20 августа. Необычный рейс проследует маршрутом 233/234 Екатеринбург – Имеретинский курорт.

«Поезд дружбы» – это особый рейс, который обслуживает специальная команда из числа лучших студентов-проводников. Всего ее участниками стали 20 учащихся из Тюмени, Екатеринбурга, Перми и Челябинска.

В рамках акции учащиеся должны обеспечить пассажирам наивысший сервис на всем пути следования, а также провести ряд развлекательных мероприятий, включая игры и конкурсы.

Стоит отметить, что в 2020 году от проведения акции отказались ввиду риска распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня же вся поездная бригада прошла полную вакцинацию от COVID-19.