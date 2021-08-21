Тюменцам предлагают участвовать в Национальной молодежной кинопремии Фото: официальный сайт проекта кинопремии

Жителей Тюмени приглашают присоединиться к Национальной молодежной кинопремии - 2021. Проект направлен на поддержку молодых режиссеров, продюсеров, сценаристов и кинематографистов со всей России. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на портале АИС «Молодежь России».

В отборе могут участвовать авторы и соавторы фильмов в возрасте от 18 до 35 лет. Обязательное условие для участников: они должны представить работы со сроком давности не более 5 лет - то есть снятые в период с 2017 по 2021 годы включительно.

Заявки принимаются по одной из шести номинаций: Лучший короткометражный фильм; Лучший фильм, снятый на смартфон; Лучший документальный фильм; Лучший полнометражный фильм; Лучший анимационный фильм; Лучшее социальное кино.

По словам организаторов, конкурные работы могут быть разного формата - игровые, короткометражные, социальные, документальные и даже снятые на смартфон.

Победители получат ценные призы и бонусы от организаторов: показ фильмов в 1 000 городах в рамках Фестиваля уличного кино для 500 тысяч зрителей, демонстрация кинолент на Русском Севере в рамках фестиваля Arctic Open, а также в Сочи, Санкт-Петербурге и Феодосии в рамках Фестиваля «Плюс». Ещё авторы лучших картин получат бесплатное обучение в первой онлайн-киношколе на программе «Режиссура и filmmaking» и в One Side Media.