Библиотекари Тюмени приглашают жителей города на яркие праздники Фото: google.ru/maps

Библиотекари Тюмени приглашают жителей города на яркие праздники, которые состоятся во всех библиотеках города.

Специалисты Централизованной городской библиотечной системы часто устраивают для своих маленьких читателей и их родителей различные тематические мероприятия. Одним из последних крупных событий стало празднование Дня области. Тогда тюменцы собрались на летней площадке бульвара Детства и вспомнили тюменские народные промыслы.

На днях в стенах Центральной городской библиотеки на улице Луначарского, 51 открылась персональная выставка «Тюмень. Сквозь глубину веков» от московского архитектора и художника Виталия Воробьева. Посетить её можно до 10 октября 2021 года, а вход абсолютно свободный.

До 30 августа сотрудникам Центра семейного чтения имени А. С. Пушкина (улица Газовиков, 30) можно принести работы на конкурс «Карнавал букв». Ребята могут смастерить своими руками необычные нарядные буквицы. Поделки принимаются в любой технике: при помощи картона, цветной бумаги, клея и пластилина. Образ также может быть любой – природа, животные или, к примеру, Олимпийские игры, но вот размер поделки не должен превышать формат А5.

Ещё одно мероприятие, которое точно понравится тюменцам, – встреча креатив-студии «Чернильница авангарда», где можно научится создавать бонсай из природных материалов. Мастер-класс состоится 24 августа в 16.00.