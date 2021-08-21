Жителей Тюмени научат правильно копать картошку Фото: Юлия Кучеренко

Как рассказывают опытные садоводы, средняя продолжительность активного роста у среднеспелого картофеля, который наиболее подходит для Тюменской области, составляет 90 дней. Те, кто посадил картошку 20 мая, наверняка уже её выкопали. Но куда полезнее немного увеличить срок. Зачем это нужно и какие ещё есть тонкости, рассказала руководитель "Академии садоводства" Нина Щербакова.

Для того, чтобы картофель не деформировался и хранился дольше, ему нужно полежать в земле, это поможет формированию более жесткой шкурки.

- Когда с момента посадки прошло 90 дней, мы срезаем ботву и дней через 10 выкапываем. Клубни тогда уже укрепляются и впитывают те питательные вещества, которые должна была забрать ботва, – пояснила Нина Щербакова.

Чтобы при "раскопках" не повредить картофель - выкапывать его советуют вилами, но можно воспользоваться и штыковой лопатой – ей легче вынимать картошку из гнезда. Причем копать лучше в определенный день - лучше в пасмурный и сухой, чтобы клубни были чистыми. Выкопанное сначала надо час просушить на земле и только потом раскладывать по сеткам. Ботву из-за опасных спор обязательно нужно утилизировать.