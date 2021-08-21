Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 августа 2021 года увеличилось на 264 человека Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 264 и составило 52 377 человек, 26 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 167 человек выздоровели (за весь период – 46 898), 26 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 75 426 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 54 6965 человек, полный курс прививок от коронавируса поставили 474 974 человек.

За минувшие сутки в России выявлена 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 797 летальных случаев. За сутки в России выписаны по выздоровлению 20 647 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.