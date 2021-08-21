В Тюменском районе начались уборочные работы Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменском районе на пять дней раньше, чем в прошлом году начались уборочные работы. Весна и лето 2021 года складывается неблагоприятно для возделывания зерновых культур и кормовой базы, так как засушливая весна и первая половина июня повлияли на своевременность созревания.

Избыток суммы эффективных температур и достаточное количество влаги в июле привело к ярусному созреванию (подгону) хлебов, что отражается на производительности и суточной выработке зерноуборочных комбайнов.

В целом Тюменский район готов к уборке урожая, при том, что уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 13 034 гектара. Четыре из пяти хозяйств в Тюменском районе закончили уборку озимых культур и присоединились к уборке яровых зерновых и картофеля. Из 1 320 га площади озимой ржи в Тюменском районе осталось убрать 170 га в ОАО с/з «Червишевский».

Как отмечают в управлении АПК Тюменского района, убрано 3 782 гектаров, что составляет 29%, а намолочено 5 712 тонн, при этом средняя урожайность составляет 15,1 ц/га. По темпам уборки по области Тюменский район занимает третье место. Сейчас ведут заготовку сенажа из однолетних трав два хозяйства: «Агрофирма «Луговская», «Учхоз ГАУ СЗ». Шесть хозяйств убирают картофель и овощи.