Тюменцы смогут получить персональный флаг от художника Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские художники нарисуют персональные флаги всем желающим. У мультицентра «Контора пароходства» 22 августа с 12.00 до 16.00 пройдет акция ко Дню государственного флага.

Тюменцы смогут получить персональный флаг, который художники создадут во время разговора, опираясь на интересы, чувства, ассоциации и внешность человека. Работы можно будет забрать с собой.

– Самый главный человек, с которым нужно познакомиться, – это ты. А один из действенных способов – это коммуникация с другими людьми. Такой формат поможет посмотреть на себя со стороны и заметить что-то приятное и необычное, чего пока ты не видишь, а также познакомит с местными художниками, – рассказала руководитель мультицентра «Контора пароходства» Юлия Саначина.

Художники будут сидеть за мольбертами и ждать желающих, регистрации нет, всё будет происходить в порядке живой очереди. Мероприятие будет проводиться с соблюдением социальной дистанции. А максимальное количество участников на одной точке – 50 человек.