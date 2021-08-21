Тюменцам расскажут о полетах на Марс Фото: паблик Проекта "КонцептХаб"

Астроном Владимир Сурдин расскажет тюменцам о полётах на Марс. Открытая лекция астронома состоится 28 августа в 13.00. Новый спикер проекта «КонцептХаб» расскажет о ближайшем будущем космонавтики и полётах на Марс.

На лекции можно узнать, на каких ракетах человек сможет отправиться на другую планету, с чем придется встретиться на Красной планете людям. Спикер порассуждает вместе со слушателями, сможет ли Марс стать новым домом для человечества.

Владимир Сурдин является старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, а также активно занимается просветительской деятельностью, под его авторством опубликовано несколько десятков научно-популярных книг по астрономии и астрофизике.

Главной идеей «КонцептХаб» является то, что спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на заданные вопросы.

Проект проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.