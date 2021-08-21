Жители Тобольска очистили берег Иртыша от мусора Фото: google.ru/maps

В Тобольске в рамках проекта #друзьяиртыша провели общегородскую экологическую акцию: неравнодушные граждане очистили берега реки от мусора. Акция проходила с 7 по 15 августа, в ней также приняли участие жители Тобольского района.

Организаторы призывали жителей помочь и внести свой вклад в поддержание природы. Помимо берегов Иртыша, люди могли прибрать небольшой пруд около своего дома, реки в Нижнем посаде города или же любой другой водоем. Результаты работы можно было опубликовать в соцсетях и побороться за символические призы.

Как сообщили в администрации Тобольска, к акции присоединились и «Отряды мэра».

– Всего за час в районе паромной переправы через Иртыш ребята собрали четыре мешка мусора. Это стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки и бумага, – рассказали в администрации о работе участников отряда.

Акцию #друзьяиртыша присоединили к ежегодному гастрономическому фестивалю «Уха-царица». Организаторы отметили, что благодаря слаженной работе всех неравнодушных тоболяков пляжи Иртыша значительно преобразились, при этом сами участники получили заряд положительных эмоций.