Тюменский проект «Бабушкин workout» расширил свою спортивную программу Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Тюменских бабушек и дедушек приглашают на тренировки по единоборствам. Занятия с ними проведут специалисты по самбо, джиу джитсу и другим видам борьбы.

Тюменский проект «Бабушкин workout» расширил свою спортивную программу, а поможет в его реализации благотворительный фонд «Старшее поколение», который предлагает пожилым активистам занятия по восточным единоборствам и техникам защиты и атаки. Координаторы проекта приглашают присоединиться к тренировкам всех жителей старше 55 лет. Специалисты обучат участников приёмам самбо, тхэквондо, айкидо и другим видам единоборств.

- Полученные навыки покажут жителям областной столицы, что непривычные виды активности не опасны и возможны в выполнении для всех. Коллаборацию поколений, повышение физической культуры, – эти и другие результаты мы увидим в рамках новой деятельности, – рассказали кураторы программы.

Кроме восточных единоборств тюменцы могут освоить йогу, сайклинг, гимнастику и упражнения на турниках. Обязательна предварительная запись по телефону: 30-39-59.