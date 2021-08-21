Жители аварийных домов в Тюменской области переезжаю в новые квартиры Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области расселяются аварийные дома. Всего в региональную программу по переселению из аварийного жилищного фонда в Тюменском районе вошли 40 многоквартирных домов, признанных аварийными ещё до 1 января 2017 года, а ещё девять жилых домов блокированной застройки.

Жильцы 22 многоквартирников в Боровском, Успенском, Кулаковском, Червишевском и Винзилинском муниципальных образованиях уже переехали в новые квартиры или получили денежное возмещение на покупку другого жилья, расселено и шесть домов блокированной застройки. В п. Московском сельском поселении в программу переселения попали восемь домов – это 78 квартир. Их собственникам и нанимателям дадут новое жилье в строящемся доме по улице Урожайной.

Среди жителей, нуждающихся в переселении есть такие, кто предпочёл получить деньги, а не квадратные метры в муниципалитете. Трём таким собственникам уже выделено возмещение взамен подписанного соглашения об изъятии жилых помещений. Так, в Ембаевском МО готовятся к переселению жители семи домов в село Яр. Для них построят новые многоквартирные дома, земельные участки для которых уже определены. Собственники 12 квартир, чтобы быстрее расстаться со своим аварийным жильем, решили не ждать сдачи новых домов.

Как сообщают в Администрации Тюменского района, региональную программу переселения граждан из аварийного жилья планируется завершить в 2023 году.