«Сегодня вы отправляете их одних на китайском такси, а завтра вы отправите их в дом для стариков»: в DiDi ответили тюменке на жалобу. Фото: pixabay.com.

Женщина вызвала такси Didi на дачу для пожилых родителей и возмутилась поведению водителя, который уехал, узнав конечный адрес заказа. Пенсионеров должны были забрать с улицы Широтной и отвезти в село Кулаково. Чтобы разобраться, тюменка обратилась в компанию перевозчика, но вместо извинений услышала оскорбления.

«Мы и так долго ждали такси! А когда мои пожилые родители спустились из квартиры, чтобы сесть в машину, таксист, докурив сигарету, просто сел и уехал. Пришлось снова ждать такси, тратить свое время. Но разве так можно? Я нашла странички службы такси DiDi в Instagram – одну тюменскую, другую федеральную, – сообщила тюменка. – Первыми на следующий день ответили мне представители тюменского филиала. И тут началось самое интересное. Мне сказали, что я сама виновата и должна разбираться со своими проблемами, мол, не маленькая уже. А потом добавили: «Не отправляйте стариков, создайте сопровождение им. Это же ваши старики. Сегодня отправляете их одних на китайском такси, а завтра вы отправите их в дом для стариков. Я в шоке с вас».

Этой фразе тюменка возмутилась еще больше. Но практически следом она получила сообщение с извинениями и бонус в виде десяти бесплатных поездок. Позже кто-то с аккаунта такси написал женщине, что ранее ей отвечал не сотрудник компании, а человек, который якобы завладел паролем от странички.

В федеральном аккаунте попросили уточнить данные о поездке. При этом журналистам в пресс-службе Didi заявили, что об этой ситуации не знают:

«Сервис по заказу поездок на такси DiDi имеет несколько официальных аккаунтов в социальных сетях. Аккаунт в Instagram «didi.tmn» – фейковая страница и не имеет никакого отношения к DiDi. Мы очень серьезно относимся к обеспечению комфорта и безопасности пассажиров. Формат общения как на скриншоте недопустим. Дружелюбие и профессионализм в общении с пассажирами обязательны, мы не приемлем никаких проявлений грубости. Мы просим пассажирку, попавшую в данную ситуацию, связаться с нами по телефону 8-800-250-00-77 или через круглосуточную службу поддержки в приложении (раздел «Справка») для уточнения деталей и разрешения ситуации».

По указанному номеру женщину несколько раз спросили: «Кто это вам сказал сюда позвонить?». А потом, выслушав историю, сказали, что в Instagram ей грубил таксопарк. Компания DiDi тут ни при чем, никаких бесплатных поездок она не обещала.

Оскорбленная клиентка решила не продолжать разбираться в случившемся, но и пользоваться этим сервисом она больше не планирует.