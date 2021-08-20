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Общество20 августа 2021 15:40

Банк Уралсиб вошел в топ-15 крупнейших розничных банков

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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.

Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб по итогам первого полугодия 2021 года вошел в топ-15 рейтинга российских банков с наибольшим розничным портфелем, согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру.

Розничный кредитный портфель банка на 01.07.2021 г. составил 185,6 млрд рублей, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает ключевые направления розничного бизнеса. По итогам 2020 года банк входит в топ-10* крупнейших банков на рынке ипотечного и автокредитования.

*Банки ру.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015)